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حراك سياسي في البصرة العراقية استعدادا للانتخابات البرلمانية

تشهد محافظة البصرة جنوبي العراق حراكا سياسيا استعدادا للانتخابات البرلمانية. ويرى مسؤولون أن الانتخابات تأتي استجابة للمظاهرات المطالبة بالإصلاح في العراق، التي كان حضورها قويا ومؤثرا.
19/2/2021
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