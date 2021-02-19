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انسحاب القوات المشتركة الأفريقية من دارفور

تواصل البعثة المشتركة لقوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يوناميد عمليات انسحابها من إقليم دارفور، وتسليم مقارها للحكومة السودانية، للاستفادة منها في الأغراض المدنية.
19/2/2021
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