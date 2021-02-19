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الولايات المتحدة تستعد لاستئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي

في نشاط متعدد الاتجاهات بالعاصمة الأميركية واشنطن، بعث القائم بأعمال سفيرها لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن، يطلب فيها سحب طلب تقدمت به إدارة ترامب لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.