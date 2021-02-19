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02:22
العاصمة الإكوادورية.. أعرق مدن قارة أميركا اللاتينية وفقا لليونسكو
تعدّ عاصمة الإكوادور سان فرانسيسكو دي كيتو من أعرق مدن قارة أميركا اللاتينية، وإحدى أكثر المدن محافظة على تراثها الثقافي وفقًا لتصنيف منظمة اليونسكو.
19/2/2021
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