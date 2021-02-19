البث الحي
56:21

الحصاد (2021/2/18)

تناولت خديجة بنت قنة في الحصاد (2021/2/18) العناوين التالية: دول غربية تحث طهران على عدم التصعيد في الملف النووي، وتصعيد في مأرب والأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن هي الأسوأ منذ عقود، وغيرها.
18/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/2/18

24:20
(الجزيرة)

نافذة من ليبيا.. عقد على الثورة 2021/2/18

08:36
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/17)

57:34
(الجزيرة)

نافذة من ليبيا- الليبيون يحيون ثورة 17 فبراير بطرابلس

15:15
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/2/18

24:20
(الجزيرة)

نافذة من ليبيا.. عقد على الثورة 2021/2/18

08:36
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/17)

57:34
(الجزيرة)

نافذة من ليبيا- الليبيون يحيون ثورة 17 فبراير بطرابلس

15:15
المزيد من النشرات الإخبارية

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/2/18

(الجزيرة)

نافذة من ليبيا.. عقد على الثورة 2021/2/18

(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/17)

(الجزيرة)

نافذة من ليبيا- الليبيون يحيون ثورة 17 فبراير بطرابلس

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أسرع وسيلة لحرق الدهون المتواصل.. 6 معلومات عن تمارين المقاومة

إذا كنت ترغب في حرق الدهون وفقدانها في أقصر وقت ممكن فأنت بحاجة إلى تمارين المقاومة (بيكسلز)

شاهد ردة فعل أنجيلا ميركل بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة

ميركل تضحك بعد نسيانها الكمامة (الفرنسية)

تغير المناخ ليس وحده.. لماذا يواجه العالم العربي موجة شديدة من البرد والصقيع؟

الوطن العربي يتعرض حاليا لموجة برد قاسية لم تشهد بعض البلاد مثلها من قبل (الأوروبية)

ميدل إيست آي: تركيا تخطط للوصول إلى سطح القمر بعد عامين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف الأسبوع الماضي عن خطة طموحة للوصول إلى القمر (وكالات)