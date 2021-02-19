56:21

الحصاد (2021/2/18)

تناولت خديجة بنت قنة في الحصاد (2021/2/18) العناوين التالية: دول غربية تحث طهران على عدم التصعيد في الملف النووي، وتصعيد في مأرب والأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن هي الأسوأ منذ عقود، وغيرها.