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56:21
الحصاد (2021/2/18)
تناولت خديجة بنت قنة في الحصاد (2021/2/18) العناوين التالية: دول غربية تحث طهران على عدم التصعيد في الملف النووي، وتصعيد في مأرب والأمم المتحدة تحذر من مجاعة في اليمن هي الأسوأ منذ عقود، وغيرها.
18/2/2021
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