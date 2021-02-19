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03:07
إلغاء تجديد العقوبات على إيران.. هل تُعد خطوة أميركية أولى؟
وجّهت واشنطن رسالة لمجلس الأمن تسحب فيها طلب إدارة ترامب تجديد العقوبات على طهران، واعتبر الاتحاد الأوروبي الخطوة الأميركية تمهيدا لأجواء العمل الدبلوماسي.
19/2/2021
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