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إدارة بايدن.. متى تتخذ القرار النهائي بشأن الوجود في أفغانستان؟

قد تبدأ من أفغانستان الإصلاحات التي تحدّث عنها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وإعادة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بناء الثقة المفقودة مع حلفائها.