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إجراءات أمنية مشددة في مقديشو تزامنا مع دعوات للتظاهر ضد الحكومة

تشهد العاصمة الصومالية انتشارا كثيفا لقوات الجيش تزامنا مع دعوات للتظاهر ضد الحكومة أطلقتها أحزاب من المعارضة. كما تجددت الاشتباكات في مقديشو بين قوات الأمن والحرس التابع لتحالف مرشحي الرئاسة المعارض.
19/2/2021
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