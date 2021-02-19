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ألمانيا.. إنجاز علمي لإنتاج أجنة من حيوان منقرض

في واحدة من أغرب إنجازات العلم، تسعى مجموعة من العلماء في ألمانيا لإنتاج 5 أجنة من حيوان منقرض منذ سنوات، قصة تبدو أقرب للخيال، بطلها وحيد القرن الأبيض الشمالي.