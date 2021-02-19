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أدت لحرمان الأستراليين من المحتوى الخبري.. معركة شرسة بين فيسبوك والحكومة الأسترالية

لم يعد بإمكان الأستراليين متابعة المحتوى الخبري -بما في ذلك المحتوى الصحي- عبر صفحاتهم على الموقع العملاق “فيسبوك“، وذلك إثر المعركة التي اندلعت بين الحكومة وافيسبوك.