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وزير الخارجية اليمني يؤكد أن تصعيد الحوثيين دليل على عدم جديتهم بإحلال السلام

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن ما يقوم به الحوثيون رسائل واضحة بأنهم غير معنيين بالسلام، وهو ما يستلزم ممارسة أقصى الضغوط عليهم لوقف اعتداءاتهم.