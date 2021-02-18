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02:11
هل يحسم حلف شمال الأطلسي مسألة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان؟
جددت ألمانيا رفضها سحب القوات الأجنبية من أفغانستان، في المقابل، تعتبر نيوزيلندا أن المفاوضات الأفغانية تمثل الفرصة المثلى للوصول إلى حل سياسي دائم، ولذلك فالانسحاب من البلاد أمر ممكن.
17/2/2021
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