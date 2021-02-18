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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/2/18

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ 2021/2/18 الجدل الكبير بين النشطاء في الإمارات والسعودية إثر قرار الأخيرة منع الشركات الأجنبية من العمل في أراضيها إذا كان مقرها الإقليمي خارج السعودية،