البث الحي
24:20

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/2/18

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ 2021/2/18 الجدل الكبير بين النشطاء في الإمارات والسعودية إثر قرار الأخيرة منع الشركات الأجنبية من العمل في أراضيها إذا كان مقرها الإقليمي خارج السعودية،
18/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من ليبيا.. عقد على الثورة 2021/2/18

08:36
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/17)

57:34
(الجزيرة)

نافذة من ليبيا- الليبيون يحيون ثورة 17 فبراير بطرابلس

15:15
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/16)

57:19
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نافذة من ليبيا.. عقد على الثورة 2021/2/18

08:36
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/17)

57:34
(الجزيرة)

نافذة من ليبيا- الليبيون يحيون ثورة 17 فبراير بطرابلس

15:15
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/16)

57:19
المزيد من النشرات الإخبارية

نافذة من ليبيا.. عقد على الثورة 2021/2/18

(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/17)

(الجزيرة)

نافذة من ليبيا- الليبيون يحيون ثورة 17 فبراير بطرابلس

(الجزيرة)

أنقذوا جنات ولكن دازاريا شنقت نفسها.. هل شهرة مواقع التواصل تقود المراهقين إلى الانتحار؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد.. تهديد بالقتل وحرب شتائم في مباراة برشلونة وسان جيرمان

مبابي كان كابوسا للاعبي برشلونة (غيتي)

علقت استخدامه وعرضت التنازل عنه لدول أخرى.. قصة جنوب أفريقيا مع لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

جنوب أفريقيا عرضت مشاركة شحنتها من لقاح أسترازينيكا مع دول أخرى غير متضررة من المتحور الجديد (رويترز)

كل ما تريد معرفته عن العملات الرقمية.. سؤال وجواب

هناك عدد كبير من العملات الرقمية أشهرها بتكوين وإيثريوم وريبل (شترستوك)

السيسي طالب بمعارضة وحدد شروطها.. فما رأي المعارضين؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)