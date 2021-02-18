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08:36
نافذة من ليبيا.. عقد على الثورة 2021/2/18
ناقشت نافذة خاصة من ليبيا بتاريخ (2021/2/8) الدور الذي أدته الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلقة لإخماد الصراع الذي اندلع بعد الثورة التي أطلقها الليبيون، وتمكنوا بها من الإطاحة بنظام معمر القذافي.
18/2/2021
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آخر تحديث: 18/2/2021
06:37 PM (مكة المكرمة)
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