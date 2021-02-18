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نافذة من ليبيا.. عقد على الثورة 2021/2/18

ناقشت نافذة خاصة من ليبيا بتاريخ (2021/2/8) الدور الذي أدته الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلقة لإخماد الصراع الذي اندلع بعد الثورة التي أطلقها الليبيون، وتمكنوا بها من الإطاحة بنظام معمر القذافي.