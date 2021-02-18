15:15

نافذة من ليبيا- الليبيون يحيون ثورة 17 فبراير بطرابلس

تجمّع الآلاف في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس، للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير تحت شعار “من الثورة إلى الدولة”.