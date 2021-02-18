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15:15
نافذة من ليبيا- الليبيون يحيون ثورة 17 فبراير بطرابلس
تجمّع الآلاف في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس، للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير تحت شعار “من الثورة إلى الدولة”.
17/2/2021
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