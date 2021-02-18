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02:39
ما حجم قوات الناتو في أفغانستان؟ وما مواقع انتشارها؟
وجّه وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة شاه محمود مياخيل رسالة لقادة حلف الناتو دعاهم فيها لاتخاذ قرارهم بالبقاء أو الانسحاب، ويستعرض التقرير حجم هذه القوات، ومواقع انتشارها.
18/2/2021
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