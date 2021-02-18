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لعشاق أسماك الزينة.. جولة ممتعة داخل سوق بارونغ بإندونيسيا

نمت صادرات إندونيسيا من أسماك الزينة خلال السنوات القليلة الماضية بمعدل 10% سنويا حتى باتت ثالث أكبر مصدر لأسماك الزينة البحرية بالعالم، التقرير يأخذنا في جولة إلى سوق بارونغ لأسماك الزينة.