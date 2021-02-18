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كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع النازحين الصعبة بمعسكر كلمة في دارفور

يشتكي النازحون في مخيمات دارفور غربي السودان من قلة المساعدات منذ بدء جائحة كورونا، ويطالبون الحكومة السودانية بالاضطلاع بمسؤوليتها في مساعدتهم، وتحسين واقعهم المعيشي الصعب.