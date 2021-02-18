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تواصل المعارك بين الحوثيين والجيش اليمني على تخوم محافظة مأرب

تواصلت الاشتباكات والمعارك العنيفة المستمرة منذ عدة أيام في محافظة مأرب الغنية بالنفط بين الحوثيين من جهة والجيش اليمني والتحالف السعودي الإماراتي من جهة أخرى،
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202110:18 PM (مكة المكرمة)
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