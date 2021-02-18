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بعد مرور 10 سنوات.. أبرز محطات الثورة الليبية منذ اندلاعها

شهدت الثورة الليبية على مدار 10 سنوات محطات بارزة بدأت بمظاهرات سلمية طالبت برحيل القذافي وبناء دولة مؤسسات، لكن الأحداث سرعان ما انزلقت إلى مواجهات عنيفة، وانحدر مسار الأحداث إلى منحى العنف.