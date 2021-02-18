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01:00
المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس
رافق المشاء في حلقته بتاريخ (2021/2/18) المترجمين المعروفين عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس، حيث عادا في الحديث لبداية تعلقهما بالترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية وبالعكس،
18/2/2021
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آخر تحديث: 18/2/2021
10:15 PM (مكة المكرمة)
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