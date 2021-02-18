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اللاجئون السوريون في عرسال يواجهون أوضاعا صعبة جراء تساقط الثلوج

يواجه اللاجئون السوريون في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية أوضاعاً معيشية صعبة في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان، فقد انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وتساقط للثلوج.