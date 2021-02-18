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الحصاد (2021/2/17)

ناقشت خديجة بن قنة في “الحصاد” (2021/2/17) المواضيع: السعودية تعلن تدمير طائرة مسيّرة في اليمن وحكومة هادي تدعو للضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب. اجتماع أوروبي أميركي مرتقب بشأن الاتفاق النووي