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البنك المركزي يصدر فئة نقدية جديدة لدولة جنوب السودان

أصدر البنك المركزي في جنوب السودان فئة جديدة من العملة بقيمة ألف جنيه، وذلك في محاولة لتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين بعد أن بلغ معدل التضخم مستويات قياسية.