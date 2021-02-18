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الأردن.. العاصفة الثلجية تغلق طرقا رئيسية

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الخميس عطلة رسمية بسبب العاصفة الثلجية التي أدت إلى إغلاق طرق رئيسية في البلاد. وقد شهدت العديد من محافظات الأردن تساقطا كثيفا للثلوج.