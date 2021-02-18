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الأحوال الجوية السيئة تضاعف معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

أسهم تردي الأوضاع الجوية بلبنان في مضاعفة معاناة اللاجئين السوريين هناك، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن توفير الغذاء ووسائل التدفئة لمقاومة درجات الحرارة المتدنية جدا.
18/2/2021
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