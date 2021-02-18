02:29

استجابوا لدعوة ترامب بعد رحيله.. أوروبا وكندا تزيدان مساهمتهما المالية بحلف الناتو

أعلن رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو” عن قرار الدول الأوروبية وكندا بزيادة مساهمتها المالية في الحلف بمقدار 190 مليار دولار خلال 7 سنوات،