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02:29

استجابوا لدعوة ترامب بعد رحيله.. أوروبا وكندا تزيدان مساهمتهما المالية بحلف الناتو

أعلن رئيس حلف شمال الأطلسي “الناتو” عن قرار الدول الأوروبية وكندا بزيادة مساهمتها المالية في الحلف بمقدار 190 مليار دولار خلال 7 سنوات،
17/2/2021
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الأحوال الجوية السيئة تضاعف معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

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تواصل المعارك بين الحوثيين والجيش اليمني على تخوم محافظة مأرب

02:53
(الجزيرة)

أمير قطر يدعو الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية

01:17
(الجزيرة)

الأردن.. العاصفة الثلجية تغلق طرقا رئيسية

01:37
(الجزيرة)

الأحوال الجوية السيئة تضاعف معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

01:59
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تواصل المعارك بين الحوثيين والجيش اليمني على تخوم محافظة مأرب

(الجزيرة)

أمير قطر يدعو الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية

(الجزيرة)

الأردن.. العاصفة الثلجية تغلق طرقا رئيسية

(الجزيرة)

الأحوال الجوية السيئة تضاعف معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

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