01:17

أمير قطر يدعو الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات، مؤكدا دعم بلاده للبنان وشعبه.