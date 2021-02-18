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أحمد بدر.. معمّر يمني يتشبث بأرض فلسطين حتى الرمق الأخير

رحلة شاقة خاضها المعمر اليمني أحمد بدر مشيا على الأقدام، انطلاقا من اليمن مرورا بالسعودية ووصولا لفلسطين، وما زالت عزيمته قوية، وهو يتذكر اليمن، ويتشبث بأرض فلسطين حتى الرمق الأخير.