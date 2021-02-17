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واشنطن تدعو الحوثيين لوقف القتال والعودة للمفاوضات

تتحرك الخارجية الأميركية وتكثف جهودها مع جميع الأطراف اليمنية ومن يقف خلفها، لوقف التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون، وتدعو واشنطن الحوثيين صراحة إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.