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هجوم أربيل.. قلق دولي من تأجيج التوتر

بينما تلملم أربيل آثار الهجوم الصاروخي على قاعدة أميركية في مطارها، ينشغل المجتمع الدولي بالوضع الأمني المتدهور في العراق، ويبحث الترتيبات الممكنة لتحسينه.