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مشاريع تهدف لتمكين المرأة في دولة جنوب السودان

تعمل جهات دولية على مساعدة المرأة بدولة جنوب السودان بتمليكها أدوات الإنتاج، لمواجهة الظروف الاقتصادية، ففي منطقة أبيي تقوم منظمات بتمويل النساء لتوفير معدات الحياكة لإنتاج الكمامات ومجابهة كورونا.