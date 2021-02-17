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مزارعو الصمغ السوداني يشكون من تدني الأسعار وجشع التجار والسماسرة

يواجه المزارعون في السودان صعوبات في تسويق مادة الصمغ العربي، ويجنون أرباحا ضئيلة نتيجة جشع التجار والسماسرة، في وقت يرتفع فيه سعر طن الصمغ عند التصدير إلى أكثر من 3 آلاف دولار.