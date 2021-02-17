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ما الذي يغري القوى الإقليمية والدولية في ليبيا؟

عانت ليبيا من الاستقطابات الإقليمية والتناقضات الدولية، مما أدى لارتباك وتعقيدات طويلة في المشهد السياسي والأمني الليبي دفع فاتورته المواطن، فما الذي يغري القوى الإقليمية والدولية في ليبيا؟