02:42

كورونا يدك قطاع الفنادق الإسباني ويكبده خسائر فادحة

يعاني قطاع الفنادق في إسبانيا أزمة خانقة مع تراجع معدلات السياحة بسبب جائحة كورونا وانخفاض عدد السياح القادمين للبلاد، ويواجه أصحاب الفنادق مشاكل كبيرة في المحافظة على استمرار مشاريعهم.