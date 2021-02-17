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سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل احتجاز جثامين عشرات الشهداء

قالت الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين نحو 327 شهيدا، وترفض تسليم الجثامين لأهالي الشهدء لدفنها، الأمر الذي يضاعف معاناة الأهالي.
17/2/2021
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