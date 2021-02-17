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خامنئي: طهران تريد أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووي

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن طهران تريد أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووي، وإن الرد سيكون متناسبا مع الإجراءات والأفعال التي تتخذها الأطراف الأخرى.