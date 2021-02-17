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تعرف على مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب وأهدافها

تأسست مجموعة دول الساحل الخمس المعروفة بـ”جي 5″ عام 2014 وتضم كلا من موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر، لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية لبلدانه الأعضاء.