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بعد 10 سنوات على انطلاقها.. كيف أفسدت التدخلات الخارجية ثورة الليبيين؟

أدت التدخلات الخارجية والأطماع الدولية بثروات ليبيا الهائلة، إلى تحويل نجاح ثورة الليبيين ضد نظام معمر القذافي لبحار من الدماء، بعد أن عمدت دول إقليمية ودولية لإذكاء نار الفتنة بين الليبيين، سعيا للس