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بسبب التعنت السياسي.. مجلس النواب الليبي يفشل باختيار هيئة رئاسية

للمرة الثانية على التوالي فشل مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة صبراتة باختيار هيئة رئاسية له، وأكد أعضاء بالمجلس أن السبب في ذلك هو تعنت رئيس المجلس النيابي في طبرق عقيلة صالح ورفضه التخلي عن منصبه