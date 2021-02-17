02:33

الوقت يضيق.. مساع دولية للوساطة بملف إيران النووي وتعنت طرفي المشكلة

ينما الوقت يقترب من الموعد الذي حددته طهران للتخلي عن البروتوكول الذي يسمح بالرقابة الدولية على أنشطتها النووية، ترفض واشنطن رفع العقوبات عن طهران لكسب ثقة الأخيرة،