57:19

الحصاد (2021/2/16)

ناقشت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/2/16) العناوين التالية: احتدام المعارك في مأرب واستهداف جديد لمطار أبها، ودعوة أميركية للحوثيين لوقف الهجمات وبدء التفاوض، والحوثيون يشترطون وقف الحرب.