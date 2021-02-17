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57:19

الحصاد (2021/2/16)

ناقشت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/2/16) العناوين التالية: احتدام المعارك في مأرب واستهداف جديد لمطار أبها، ودعوة أميركية للحوثيين لوقف الهجمات وبدء التفاوض، والحوثيون يشترطون وقف الحرب.
16/2/2021
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