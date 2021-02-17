البث الحي
02:27

البرلمان الفرنسي يقر القراءة الأولى لقانون محاربة الفكر الانعزالي

صدق البرلمان الفرنسي في قراءة أولى على قانون محاربة الفكر الانعزالي. هذا القانون -الذي يتضمن إجراءات تهدف بحسب الحكومة الفرنسية إلى محاربة التشدد الديني- قوبل بالكثير من الانتقادات.
17/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مشاريع تهدف لتمكين المرأة في دولة جنوب السودان

02:37
(الجزيرة)

كورونا يدك قطاع الفنادق الإسباني ويكبده خسائر فادحة

02:42
(الجزيرة)

مزارعو الصمغ السوداني يشكون من تدني الأسعار وجشع التجار والسماسرة

02:31
(الجزيرة)

مخاوف من مغبة التوظيف السياسي لحملة التطعيم ضد كورونا في لبنان

02:25
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مشاريع تهدف لتمكين المرأة في دولة جنوب السودان

02:37
(الجزيرة)

كورونا يدك قطاع الفنادق الإسباني ويكبده خسائر فادحة

02:42
(الجزيرة)

مزارعو الصمغ السوداني يشكون من تدني الأسعار وجشع التجار والسماسرة

02:31
(الجزيرة)

مخاوف من مغبة التوظيف السياسي لحملة التطعيم ضد كورونا في لبنان

02:25
المزيد من البرامج

مشاريع تهدف لتمكين المرأة في دولة جنوب السودان

(الجزيرة)

كورونا يدك قطاع الفنادق الإسباني ويكبده خسائر فادحة

(الجزيرة)

مزارعو الصمغ السوداني يشكون من تدني الأسعار وجشع التجار والسماسرة

(الجزيرة)

مخاوف من مغبة التوظيف السياسي لحملة التطعيم ضد كورونا في لبنان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

شاهد- الأعظم في العالم.. سانتياغو برنابيو الجديد أكثر من مجرد ملعب

ريال مدريد استغل جائحة كورونا لإجراء تطوير شامل لملعب سانتياغو برنابيو (رويترز)

مذبحة سربرنيتسا.. فيلم يروي أحداث أكبر مجزرة ضد المسلمين في أوروبا

عايدة تخاطب آلاف المسلمين الذين لم يسمح لهم بدخول المعسكر (مواقع التواصل)

كان حليفه وبرأه في محاكمة الكونغرس.. ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ويصفه بالمتجهم الضعيف

ترامب شن حربا مفتوحة على ماكونيل بعد أن كان حليفا له (الأوروبية)