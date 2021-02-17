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البرلمان الفرنسي يقر القراءة الأولى لقانون محاربة الفكر الانعزالي

صدق البرلمان الفرنسي في قراءة أولى على قانون محاربة الفكر الانعزالي. هذا القانون -الذي يتضمن إجراءات تهدف بحسب الحكومة الفرنسية إلى محاربة التشدد الديني- قوبل بالكثير من الانتقادات.