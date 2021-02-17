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الأمم المتحدة وصفت الوضع بأنه اختبار للأخلاق.. أغنى 10 دول تسيطر على غالبية اللقاحات

انتقدت الأمم المتحدة قيام أغنى 10 دول في العالم بشراء غالبية اللقاحات التي تم إنتاجها لمواجهة جائحة كورونا، بينما بقيت أكثر من 130 دولة عاجزة عن تطعيم مواطنيها بسبب عدم قدرتها المالية.