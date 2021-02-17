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أبرز قيادات السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

توصل الفرقاء الليبيون بإشراف الأمم المتحدة إلى توافق على سلطة تنفيذية جديدة تقود مرحلة انتقالية حتى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية هذا العام، التقرير يستعرض أبرز قياداتها.