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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/2/16)

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/2/16) تفاعل النشطاء المصريين مع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي آثار الكثير من الجدل حول حديثه عن تحديد النسل والمعارضة الوطنية،