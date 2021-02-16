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نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/2/16)

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/2/16) تفاعل النشطاء المصريين مع خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي آثار الكثير من الجدل حول حديثه عن تحديد النسل والمعارضة الوطنية،
16/2/2021
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06:58
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57:04
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/14)

56:39
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/13)

56:50
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نافذة من ليبيا 2021/2/16.. عقد على الثورة

(الجزيرة)

“الحصاد” (2021/2/15)

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