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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/15)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/15) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع طفلة الميزان في مدينة النجف العراقية، كما رصدت التقارير الأممية التي تحذر من إصابة مليوني طفل يمني بسوء التغذية.
15/2/2021
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