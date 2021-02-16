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23:33
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/15)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/15) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع طفلة الميزان في مدينة النجف العراقية، كما رصدت التقارير الأممية التي تحذر من إصابة مليوني طفل يمني بسوء التغذية.
15/2/2021
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