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نافذة من ليبيا 2021/2/16.. عقد على الثورة

سلطت نافذة من ليبيا بتاريخ (2021/2/16) الضوء علىى الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وأثر استمرار النزاع المسلح بالبلاد على هذه الأوضاع، ومن أبرز ملامحها شح السيولة النقدية وارتفاع تكاليف المعيشة.