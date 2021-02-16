البث الحي
06:58

نافذة من ليبيا 2021/2/16.. عقد على الثورة

سلطت نافذة من ليبيا بتاريخ (2021/2/16) الضوء علىى الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وأثر استمرار النزاع المسلح بالبلاد على هذه الأوضاع، ومن أبرز ملامحها شح السيولة النقدية وارتفاع تكاليف المعيشة.
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202106:04 PM (مكة المكرمة)
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/2/16)

24:06
(الجزيرة)

“الحصاد” (2021/2/15)

57:04
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/14)

56:39
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/13)

56:50
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/2/16)

24:06
(الجزيرة)

“الحصاد” (2021/2/15)

57:04
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/14)

56:39
(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/13)

56:50
المزيد من النشرات الإخبارية

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2021/2/16)

(الجزيرة)

“الحصاد” (2021/2/15)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/14)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/2/13)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

في أول زيارة له بعد اتفاق العلا.. تدني مستوى استقبال ملك البحرين في الإمارات

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (وكالة الأنباء الأوروبية)

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

الجمل.. هل يكون مفتاح علاج كورونا؟