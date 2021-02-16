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06:58
نافذة من ليبيا 2021/2/16.. عقد على الثورة
سلطت نافذة من ليبيا بتاريخ (2021/2/16) الضوء علىى الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وأثر استمرار النزاع المسلح بالبلاد على هذه الأوضاع، ومن أبرز ملامحها شح السيولة النقدية وارتفاع تكاليف المعيشة.
16/2/2021
-
|
آخر تحديث: 16/2/2021
06:04 PM (مكة المكرمة)
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