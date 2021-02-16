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نافذة من ليبيا.. عقد على الربيع العربي

يستضيف عبد السلام محمد في نافذة من ليبيا خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. ليتحدث عن تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة التي تعتبر خطوة مهمة في سبيل إعادة توحيد البلاد.
16/2/2021
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