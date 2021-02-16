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ما وراء الخبر- هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

تساءلت حلقة (2021/2/16) من برنامج “ما وراء الخبر” عن الرسائل التي حملها الهجوم على مطار أربيل، ودلالات توقيته، وخيارات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتعامل معه؟
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202110:00 PM (مكة المكرمة)
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