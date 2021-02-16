26:12

ما وراء الخبر- هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

تساءلت حلقة (2021/2/16) من برنامج “ما وراء الخبر” عن الرسائل التي حملها الهجوم على مطار أربيل، ودلالات توقيته، وخيارات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتعامل معه؟